Сняг затрупа Великобритания и Швеция, затвориха училища и отмениха полети (Видео, снимки)

Десетки полети бяха отменени във Великобритания, а някои училища трябваше да затворят днес, след като сняг затрупа по-голямата част от страната, предаде Асошейтед Прес.

Британската национална метеорологична служба – "Мет Офис" (Met Office) каза, че миналата нощ температурите по високите части на Шотландия са паднали до -15,4 градуса по Целзий и тя е била най-студената на Острова за тази година. Очаква се смразяващият арктически студ да държи в хватката си Великобритания до края на седмицата, добавят от Мет Офис и предупреждават за трудности при пътуване и прекъсвания в електрозахранването в отдалечените северни райони.

Летището в Бристол в югозападна Англия беше временно затворено докато бъде изчистен снегът, а днес сутринта всички полети бяха отменени. В Лондон, от летище Гатуик казаха, че е имало малки закъснения на полетите, предаде БТА. #BreakingNews



Snowfall in London, England after a long time#London #snow #Snowfall #londonsnow #bigben pic.twitter.com/Xunad4PK8L — World News Araştıran İnsan (@RH_News_World) March 8, 2023

В Уелс десетки училища бяха затворени поради силен снеговалеж.

"Мет Офис" каза, че нестабилното време е в резултат от сблъсък между арктически морски въздушни маси и по-мек атлантически въздух. Кишата, снeгът и смразяващите температури ще продължат до петък в повечето райони във Великобритания. Thank god I decided to stay home today and not fly out of Bristol for Lisbon. Bristol airport closed due to snow, this from my lounge window. Lord of the Rings 👀👀 #EuropaLeague #Arsenal pic.twitter.com/dIzDvM3WHb — score guy 🔴 (@highburyhigh) March 8, 2023

Синоптиците обясняват, че не е необичайно такъв студ внезапно да нахлуе през пролетта, когато атмосферните условия се променят много бързо. Статистически във Великобритания е по-вероятно снегът да падне през март, отколкото през декември, посочват специалистите.

Силният снеговалеж затрудни днес придвижването и в Швеция.

Десетина полета бяха отменени или отложени на летище Стокхолм, а транспортната фирма СЛ (SL), оператор в Стокхолм, каза, че някои автобусни и железопътни услуги същи са били засегнати.

Заради лошото време шведският метеорологичен и хидрологичен институт обяви днес предупредителен жълт код.