Гръцката полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращите (Видео, снимки)

Гръцката полиция използва днес сълзотворен газ срещу протестиращите в Атина, участващи в митинги по повод най-смъртоносната влакова катастрофа в страната, при която загинаха 57 души, а десетки бяха ранени, предаде Ройтерс.

Група протестиращи пред парламента хвърляха камъни и коктейли Молотов срещу полицията, която използва сълзотворен газ, за да ги разпръсне. Група протестиращи пред парламента хвърляха камъни и коктейли Молотов срещу полицията.

Десетки хиляди се включиха днес в протестните шествия в Гърция, а работещи от различни сектори обявиха еднодневна национална стачка.

Катастрофата от 28 февруари предизвика обществен гняв. Стачкуващите работници казват, че причината за лошото състояние на железниците са годините на пренебрегване, недостатъчно инвестиране и липсата на персонал след продължилата десетилетие дългова криза в Гърция.

Над 40 000 души, сред които транспортни работници, студенти и учители, протестираха в центъра на Атина, скандирайки "Убийци!" и "Всички сме в един и същи вагон".

Хиляди излязоха по улиците и във втория по големина град в Гърция Солун, където протестиращи хвърляха камъни по правителствена сграда. Протестите съвпаднаха с 24-часова стачка на работници от различни сектори, която затрудни пътуването в страната. Десетки хиляди се включиха днес в протестните шествия в Гърция.

Голяма част от 350-те пътници във влака, който се сблъска челно с товарен влак, бяха студенти, пътуващи от Атина за Солун.

Нещастието предизвика протести в цяла Гърция през последната седмица.

„Изпрати ми съобщение, когато пристигнеш“, гласи плакат в Атина, повтаряйки превърналото се в един от лозунгите на протеста изречение.

„Чувстваш се гневен, тъй като правителството не направи нищо за всички тези деца. Градският транспорт е трагичен“, каза 19-годишният Никомати Вати.

„Ще бъдем тук, докато нещата се променят", каза студентът Вагелис Сомаракис. „Ние сме младежта на тази страна и няма да спрем," допълни той.

Консервативното правителство, което първоначално планираше да свика избори през следващите седмици, обеща днес да подобри състоянието на железопътна система.

Временният министър на транспорта в Гърция Йоргос Герапетритис каза на пресконференция днес, че разбира гнева, предизвикан от катастрофата.

„Нито един влак няма да тръгне отново, ако не сме осигурили безопасността на най-високото възможно ниво“, каза той, като се извини за най-смъртоносната железопътна катастрофа в историята на Гърция.

Работниците от железопътния сектор обявиха непрекъснати 24-часови стачки от четвъртък, което доведе до спиране на железопътния транспорт. Правителството днес също спря жп услугите, докато се проверява безопасността на железопътната мрежа.

Работниците казват, че исканията им за подобряване на протоколите за безопасност са останали нечути от години и обещават да „наложат безопасност“, за да се гарантира, че няма да има повторение на катастрофата, предаде БТА.

Най-големият профсъюз в държавния сектор в Гърция ADEDY участва в 24-часовата стачка. Служители на градския транспорт също стачкуват в знак на солидарност, спирайки движението на метрото, трамваите и автобусите в столицата. Корабите също останаха в пристанищата, тъй като моряците участват в стачката.

„Не е време да мълчим“, се посочва в изявление на синдикат на учителите.

Правителството, чийто мандат изтича през юли, обясни катастрофата главно с човешка грешка и с проблеми, които според него, не са били решени през последните десетилетия.

Гърция продаде държавния си железопътен оператор, който сега се казва „Хеленик трейн“ (Hellenic Train), на италианската държавна компания „Феровие дело стато италиане“ (Ferrovie dello Stato Italiane) през 2017 г. по време на дълговата криза. Тази продажба беше условие в споразумението с ЕС и Международния валутен фонд за спасяването на страната.