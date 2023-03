Египет изгражда изкуствена река с дължина 114 км (Видео, снимки)

Египет изгражда изкуствена река с дължина 114 километра, за да култивира около 2.2 милиона акра земя, пише онлайн изданието "Иджипт индипендънт". Съоръжението, което се намира в Западната пустиня, е част от проекта "Нова делта".

Предвижда се каналът да се захранва с подземни и повърхностни води, както и чрез селскостопански дренаж. Ще се използва вода и от пречиствателната станция "Ал Хамам". Egypt's New Delta Artificial River which extends for about 170km long



The Project is one of three main water resources of the New Delta agriculture development project aimed at reclaiming & planting over 2.8 million feddans in the western desert. pic.twitter.com/g0WN1bAZIO — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) March 7, 2023

Изкуствената река ще тече в подземни тръби в продължение на 22 километра, а в останалите 92 километра - на повърхността. До момента са извършени 35 процента от строителите работи по подземния участък и 65 процента от работата на повърхността, предаде БТА.