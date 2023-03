Откриха подправки на над 500 години на дъното на Балтийско море (Видео)

Археолози откриха уникално запазени подправки върху останките на кралски кораб в Балтийско море. Плавателният съд е потънал край бреговете на Швеция преди повече от 500 години.

Останките от кораба, собственост на крал Ханс, лежат на дъното от 1495 г., когато се смята, че корабът се е запалил и е потънал при акостиране.

Учените не са сигурни как подправките са успели да се съхранят през вековете, пише NOVA.