Мъж стреля напосоки в центъра на Тел Авив, трима са ранени (Видео, снимки)

Мъж е открил огън в централната част на Тел Авив и е ранил най-малко трима души, преди да бъде "неутрализиран" от израелската полиция, предаде Ройтерс. NEW: Tel Aviv Mayor Ron Huldai: 'This is an attack, one of the terrorists has been neutralized or eliminated - I ask all the demonstrators to stop the demonstration and go home' — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 9, 2023

На улица "Дизенгоф" в сърцето на града, където е станало нападението, е пълно със служители на реда и медици. The terrorist responsible for the shooting attack in Tel Aviv has been neutralized. 3 injured in a shooting terror attack at a cafe, 2 injured critically.



Israel continues to face relentless terrorism. pic.twitter.com/IdYl1QlnbB — Adam Milstein (@AdamMilstein) March 9, 2023

"Заподозреният беше неутрализиран ", се казва в изявление на полицията. Shooting in Tel Aviv appears to be a terror attack. pic.twitter.com/wRCFn4nRnf — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 9, 2023

Един от тримата ранени е в тежко състояние, предаде БТА. שלושה פצועים באירוע הירי בדיזנגוף שמצבם אנוש, קשה ובינוני pic.twitter.com/qVYd0BoHnh — אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) March 9, 2023

Към момента не се съобщават подробности около обстоятелствата, при които е извършена атаката, но първоначалните улики говорят за терористичен акт. СНИМКА: Ройтерс

