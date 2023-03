В Гърция намериха бяло бебе тигърче, било захвърлено до кофа за боклук (Видео, снимки)

4-месечен бял тигър е намерен захвърлен до кофа за боклук в гръцката столица Атина, съобщава гръцкото издание "Катимерини". Случаят е отпреди 9 дни, но едва сега става ясно за него. Rare White Tiger Cub Found Among Garbage Bins Near Athens https://t.co/yBVjKyvhnY via @greekreporter pic.twitter.com/IvqRnKFlqH — qwerty (@qwerty14117587) March 9, 2023

Тигърчето е открито от служители на зоопарка "Атика". То обаче е инвалид - долната част на тялото му е парализирана.

"Не е в добра форма, няма никакви сили и не може да използва краката си. Не знаем какво се е случило, направихме прегледи, рентгенови снимки, състоянието ѝ не е никак добро" казва директорът на зоопарка Жан-Жак Люсер, цитиран от БНТ.



На въпрос какво смятат да правят с тигъра, Люсер отговори: "Съобщили сме на властите и на горските служби – те ще решат. Животното не е наше."

Не е ясно дали тигърчето ще оцелее заради влошеното си състояние. Не е известно и как е попаднало в Гърция и кой го е изхвърлил.