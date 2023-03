Най-малко шестима души са загинали, а няколко са били ранени тази вечер в резултат на стрелба в германския град Хамбург, предадоха световните агенции.

По информация на медиите „Хамбургер мортенпост“ и „Фокус онлайн“ инцидентът е станал около 21 ч. в квартал Алстердорф, предаде БТА.

Нападението е станало в център на Свидетели на Йехова. Издирват се един или повече извършители.

„Всички загинали са с огнестрелни рани”, заяви говорител на полицията.

At least six people were killed in a shooting in #Hamburg, police say. Several more in serious condition. The attackers fled and the police are looking for them. Nothing is yet known about the motives of the shooters. pic.twitter.com/J1CSsLgFNz — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2023