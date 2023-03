Мексикански наркокартел се извини за отвличането на четирима американци, двама от които бяха убити, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията се позовава на писмо, с което се е сдобила с помощта на представител на полицията на щата Тамаулипас, което се предполага, че е подписано от членовете на фракцията "Скорпионс" на картела "Голфо".

В писмото се осъжда насилието и се казва, че картелът е предал извършителите на властите и че се извинява на жителите на Матаморос, където са били отвлечени американците, на мексиканската жена, която загина при престрелката, и на четиримата американци и техните семейства. Наркокартел се извини за отвличането на четирима американци в Мексико Снимка: Twitter/@VenturaReport

"Решихме да предадем на властите отговорните за случилото се, които през цялото време са действали по своя инициатива и без всякаква дисциплина". Тези лица не са спазили правилата на картела, а именно, че не са проявили "уважение към живота и здравето на невинните", се казва още в писмото.