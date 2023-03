Полицейска акция в германския град Карлсруе заради заложници в аптека. Все още не е ясно дали става дума само за един похитен, или повече. Говорител на полицията, цитиран от NOVA, обясни, че няма опасност за населението. An unknown person is holding hostages in one of the German pharmacies in Karlsruhe. The building was cordoned off by the police.https://t.co/7GGwAHT6Ks pic.twitter.com/xz1eWyrfpr — John Spectator 🇸🇰🇨🇿 (@johnspectator) March 10, 2023

BREAKING: Reports of hostage situation at a pharmacy in Karlsruhe in German state of Baden-Württemberg. pic.twitter.com/OzRrTbVrOO — HumanDilemma (@HumanDilemma_) March 10, 2023