Вулканът Мерапи в Индонезия изригна (Видео)

Вулканът Мерапи в Индонезия изригна СНИМКА: туитър, Gulf news

Индонезийският връх Мерапи, един от най-активните вулкани в света, изригна в събота, изхвърляйки дим и пепел, които покриха селата в близост до кратера. Няма съобщения за жертви. Кадри от местната телевизия Kompas TV, показват покрити с пепел къщи и пътища в село до вулкана, разположено на остров Ява, близо до културната столица на страната Джокякарта, предаде NOVA. Обсерваторията на вулкана Мерапи изчисли, че облакът пепел е достигнал 3000 метра над върха. Най-малко 8 села са засегнати от вулканична пепел, каза в изявление офицер от наблюдателен пункт на Мерапи. Последното голямо изригване на вулкана през 2010 г. уби повече от 300 души и наложи евакуацията на около 280 000 жители. Това беше най-мощното изригване на Мерапи от 1930 г., когато загинаха около 1300 души. При друго изригване през 1994 г. загинаха около 60 души. Индонезия, която има близо 130 активни вулкана, се намира на тихоокеанския "огнен пръстен", където срещата на няколко континентални плочи причинява висока вулканична и сеизмична активност.

New eruptive pulse of the merapi volcano in java,indonesia 🇮🇩



Mount merapi ejected pyroclastic

flows that slid down the slopes causing alerts from local authorities

March 11/12:12 local time

Indonesia's Mount Merapi erupted on Saturday spewing hot ash along its slopes. Authorities warned locals to stay away at least 7 kilometres from the volcano.