Циклонът Фреди се върна в Мозамбик (Видео, снимки)

Циклонът Фреди отново връхлетя Мозамбик и донесе там проливни дъждове и силни ветрове, предадоха световните агенции.

Най-засегнати са централните провинции в страната. Стихията връхлетя сушата в района на пристанищния град Келиман, около 22 ч. местно време снощи.

Властите предупредиха, че над половин милион души са изложени на риск от стихията. Believe it or not, these two satellite images of Cyclone Freddy were taken 20 days apart. pic.twitter.com/0A2Q9kjIiF — Nahel Belgherze (@WxNB_) March 11, 2023

Фреди, който се зароди край северозападните брегове на Австралия в началото на февруари, вероятно ще надмине рекорда за най-продължителна тропическа буря, регистрирана някога. Той прекоси цялата южна част на Индийския океан и засегна Мадагаскар на 21 февруари, преди да продължи към Мозамбик на 24 февруари. После направи рязък завой и се върна в Мадагаскар, преди да се насочи отново към Мозамбик.