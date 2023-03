Капсулата на "Спейс Екс" успешно се върна на Земята (Видео, снимки)

Капсулата на "Спейс Екс" "Крю Драгън" успешно върна на Земята четирима души от Международната космическа станция.

Мисия "Издръжливост" се приводни в Мексиканския залив край американския щат Флорида. На борда ѝ бяха двамата американски астронавти Никол Ман, Джош Касада, японският тайконавт Коичи Ваката и руската космонавтка Анна Кикина. Welcome home, #Crew5!



The four members of NASA's @SpaceX Crew-5 mission are back on Earth, wrapping up a 157-day, 2,500-orbit, @ISS_Research-packed trip to the @Space_Station: https://t.co/ZQnSibuRTF pic.twitter.com/LYAndyXpxw — NASA (@NASA) March 12, 2023

Ман беше първата представителка на индианското население, която полетя до МКС. Рускинята Кикина летя с американски апарат за първи път от 20 години, пише БНТ.