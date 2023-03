Гърция отново протестира заради тежката влакова катастрофа (Видео, снимки)

Нова вълна протести в Гърция в памет на загиналите и пострадалите от железопътната катастрофа в края на февруари. Синдикати и студенти искат справедливост за загиналите. СНИМКА: Ройтерс

Влаковете не се движат втора седмица.

"Няма да простим и няма да забравим" скандират студентите, които днес повеждат нова вълна от демонстрации. "Няма да позволим прикриване на виновните" е призивът на синдикатите, които днес организират демонстрации в цялата страна. СНИМКА: Ройтерс

Ученици, студенти, работници, безработни и пенсионери отново са по площадите на градовете в цялата страна в протестни демонстрации с искане всички отговорни за катастрофата да бъдат изправени пред правосъдието.

Гърците обвиняват не само действащото правителство, но и всички предишни правителства, допуснали пренебрегване на мерките за сигурност на пътниците. СНИМКА: Ройтерс

Най-масова е демонстрацията в Атина пред парламента. Стотици участват в шествията в Солун, Патра, Лариса, както и на остров Крит, предаде БНТ.