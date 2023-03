Вижте защо река в Чикаго бе боядисана в зелено (Видео, снимки)

Река Чикаго, която преминава през центъра на едноименния град, беше боядисана в зелено в събота като част от годишната традиция за отбелязване на празника на Свети Патрик.

Малки лодки преминаваха през водите и изсипваха галони багрило в леденостудените води. Chicago green river pic.twitter.com/dxKFZJSKDQ — Nudia (@nudiaonair) March 12, 2023

Множество хора се събраха край бреговете на реката и наблюдаваха как водите на Чикаго постепенно стават яркозелени. First time seeing the green river and parade 💚 #Chicago #StPatricksDay #ChicagoRiver pic.twitter.com/UkGQ5n0fHQ — victoria (@VGranz) March 12, 2023

Организаторите на събитието казват, че зеленият оттенък в реката продължава няколко дни.

Въпреки че Денят на Свети Патрик не е официален празник на САЩ, той се празнува почти навсякъде в страната. Обикновено се отбелязва като ден на ирландците или на ирландско-американската култура. Историята на празника в Чикаго датира от повече от 175 години. Chicago saline at night over the green river. ☘️❤️ #chicago #ChicagoRiver pic.twitter.com/Pq1xmrZX3e — Tom Purdy (@TomPurdyWI) March 12, 2023

Ирландският парад в Чикаго се провежда за първи път през 1843 г. и става официално градско събитие през 50-те години на миналия век. Началото на боядисването на реката е поставено през 1962 г. Предложението е дошло от местния синдикат на водопроводчиците. Тогава водите на реката останали зелени за близо месец.

Това е едно от най-уникалните празненства за деня на Свети Патрик в света, който се отбелязва всяка година в съботите преди 17 март - Деня на Свети Патрик.

В Ирландия празникът на Свети Патрик е честван с много ритуали. Първоначално цветът, който се е асоциирал с Патрик, е бил синият, но през вековете влиянието на зеления цвят е нараснало, пише bTV.

Зелени панделки и детелини са се носели по случай деня на Свети Патрик още през 17 век. Според поверието той е използвал трилистната детелина, за да обясни Светата троица на езичните ирландци и носенето на детелини се е превърнало във вездесъщ момент от празненствата.