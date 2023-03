54 арестувани по време на сблъсъци в Молдова (Видео, снимки)

Националната полиция на Молдова обяви, че е задържала 54 души по време на протестите, организирани от проруската партия "Шор" в столицата Кишинев в неделя.

"54 участници в протеста, сред които 21 непълнолетни, със съмнително поведение и забранени предмети в себе си, бяха отведени в Инспекцията за установяване на самоличността и документиране", съобщи Главният полицейски инспекторат на Молдова в Telegram. СНИМКА: Ройтерс

Полицията съобщи и за четири сигнала за бомби в столицата. СНИМКА: Ройтерс

В друго изявление на полицията казва, че протестиращите пренебрегват закона и не се подчиняват на полицейските инструкции. СНИМКА: Ройтерс

В събота Главният полицейски инспекторат на Молдова заяви, че разполага с информация за планиран протест с цел "организиране на действия за дестабилизация и масови безредици".

Напрежението между Молдова и Русия нарасна, когато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия възнамерява да " подрине политическата ситуация в Молдова" миналия месец. Президентката на Молдова Мая Санду отговори, че държавните институции "потвърждават" плановете на Москва. Мая Санду СНИМКА: Ройтерс

Русия отхвърли твърденията, заявявайки, че истинската цел на Киев, който лансира дезинформация за руския план за дестабилизиране на Молдова, е да въвлече Кишинев в твърда конфронтация с Москва, предаде Анадолската агенция. A Wagnerian wasn’t allowed to enter Moldova, pro-Russian forces organized protests using the🇷🇺 playbook. Disinformation undermines democracies. We have to take seriously the weaponization of the world by autocracies. It costs us all too much. 54 pro-🇷🇺 protesters detained. pic.twitter.com/coEcOLzEgw — Sviat Hnizdovskyi (@s_hnizdovskyi) March 12, 2023