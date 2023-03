Вижте коя е албанката, разработила ChatGPT

Всички говорят за ChatGPT, разработен от OpenAI. Това е страхотен инструмент, който помогна да се направи изкуственият интелект по-достъпен за по-широка аудитория и откри нови възможности за използването му в комуникацията. В резултат на това той привлече вниманието и въображението на хора от различни области и индустрии, които са развълнувани от потенциала на ИИ (изкуствения интелект) да революционизира начина, по който живеем и работим, пише globalwomanmagazine.com.

Но кой е мозъкът, който стои зад разработването на ChatGPT?

Мира Мурати е име, което придобива все по-голямо признание в света на изкуствения интелект. Родена и израснала в Албания, тя е жена, която има значителен принос за развитието на технологиите на ИИ. Понастоящем е главен технологичен директор (CTO) в OpenAI, един от водещите световни изследователски институти в областта на ИИ. Мурати стои зад разработването на ChatGPT - езиков модел на ИИ, който революционизира начина, по който взаимодействаме с машините. Interview with ⁦@miramurati⁩ https://t.co/rEGN1Nw2zg — The Institute for Ethics in AI (@EthicsInAI) March 7, 2023

Ранен живот и образование

Мурати е родена в Албания през 1986 г. Тя израства в малък град и винаги е била очарована от науката и технологиите. Продължава обучението си по компютърни науки в университета в Тирана, където се дипломира с отличие. След като завършва бакалавърската си степен, тя се премества в САЩ, за да следва магистърска степен по компютърни науки в Масачузетския технологичен институт (MIT).

Кариера

След като завършва магистърската си степен, Мурати започва работа в областта на изкуствения интелект. Тя се присъединява към OpenAI през 2016 г. и бързо си спечелва име на талантлив и иновативен инженер. През 2019 г. е назначена за главен технически директор на OpenAI - позиция, която заема и до днес.

Като главен технически директор на OpenAI Мурати отговаря за надзора на изследванията и разработването на технологиите за ИИ в института. Тя работи с екип от инженери и изследователи за разработване на най-съвременни модели и приложения на ИИ.

Един от най-значимите ѝ приноси е разработването на ChatGPT - езиков модел на ИИ, който може да води подобни на човешките разговори с потребителите.

ChatGPT

ChatGPT е езиков модел на изкуствен интелект, който е разработен от Мурати и нейния екип в OpenAI. Моделът се основава на архитектурата GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), която използва техники за дълбоко обучение за генериране на текст на естествен език. ChatGPT е обучен върху огромен набор от данни с текст, което му позволява да генерира отговори, подобни на човешките, на въведените от потребителя данни.

ChatGPT получи висока оценка за способността си да участва в естествени, подобни на човешки разговори.

Той е използван в различни приложения, включително чатботове за обслужване на клиенти, услуги за езиков превод и дори сесии за виртуална терапия. Разработката му откри нови възможности за използване на ИИ в комуникацията и помогна да се направи технологията на ИИ по-достъпна за по-широка аудитория.

Мира Мурати е жена, която има значителен принос в областта на ИИ.

Като главен технически директор на OpenAI тя играе ключова роля в разработването на ChatGPT, който революционизира начина, по който взаимодействаме с машините. Нейната работа откри нови възможности за използване на технологиите на ИИ в комуникацията и спомогна той да стане по-достъпен за по-широка аудитория, предаде Darik.

Със своя талант и новаторско мислене Мурати със сигурност ще продължи да има значителен принос в областта на ИИ и през следващите години.