Петър Павел и Зузана Чапутова с общо посещение в Украйна през април

Новият президент на Чехия Петър Павел и президентката на Словакия Зузана Чапутова потвърдиха днес пред журналисти в Братислава, че планират през април да посетят заедно Украйна, предаде ДПА.

Павел бе на първата си визита извън страната, след като на 9 март положи клетва като президент на Чехия. След разделянето на Чехословакия преди 30 години стана традиция чешките президенти и премиери да посещават първо Словакия, а словашките - Чехия, като целта е да се затвърдят топлите двустранни отношения, въпреки че вече не са една държава.

Освен традиционния акцент върху отличните двустранни отношения основна тема на разговорите между президентите на двете страни бе войната в Украйна. Чехия и Словакия са сред най-силно ангажираните държави при оказването на политическа и военна помощ на Украйна, откакто Русия нахлу в страната преди година. @prezidentpavel welcome to #Slovakia! Your first visit abroad underscores the closeness and friendship between our people and our countries. Shared values and interests shall guide our cooperation. 🇸🇰+🇨🇿 pic.twitter.com/k5TDGa1ZTl — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) March 13, 2023

Павел съобщи и за телефонния си разговор с украинския президент Володимир Зеленски вчера. Той каза, че двамата са потвърдили посещението на чешкия президент в Украйна през април, без да уточняват дата.

По покана на Зеленски Чапутова посети Украйна в края на май 2022 г., като освен в Киев тя бе в още два града, тежко пострадали от войната, пише БТА.

Освен с Чапутова Павел е поискал да се срещне днес и утре с премиера Едуард Хегер и други словашки политици, както и да участва в още няколко събития и дискусионни срещи.

В четвъртък се очаква Петър Павел да пристигне на двудневно посещение в Полша.