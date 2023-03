Зимна буря със силен снеговалеж в САЩ (Видео, снимки)

Зимна буря с обилни снеговалежи доведе днес до затварянето на стотици училища, отменянето на полети и прекъсвания на тока в някои части на североизточните щати на САЩ, предаде АП.

Бурята, обхванала части от Нова Англия, северната част на щата Ню Йорк, Североизточна Пенсилвания и северните райони на щата Ню Джърси, се очаква да утихне утре.

"Тази зимна буря се очертава да бъде необичайна за нашия малък щат, защото количествата снеговалеж ще бъдат различни според това къде се намирате", каза губернаторът на щата Кънектикът Нед Ламонт, който разпореди всички сгради на държавната администрация в щата да бъдат затворени. "В някои градове ще има обилни валежи от сняг, докато в други те може да са само частични или дори само от дъжд", добави той.

Летището в Албъни в щата Ню Йорк остава отворено, въпреки че почистването на снега започна снощи, но рано тази сутрин бях отменени 16 полета.

Международното летище Брадли в щата Кънектикът също е отворено, но 15 на сто от полетите са отменени.

Националната метеорологична служба съобщи, че снеговалежът по високите места в щата Ню Йорк е от 5 см на час, предаде БТА.

Валежите от дъжд преминават в сняг над части от Нова Англия и ветровете се усилват.

В щата Ню Хемпшър изборите за общински служители в повече от 70 общини бяха отложени заради бурята. A reminder that #winter is still present near Medina in #Ohio. Shot off balcony earlier 3/13/2k23. Steady & heavy. #usa #wx #ohwx #ohiowx #snow #cold #pa #clewx #FLwx #SpringIsComing #edt pic.twitter.com/ZbIH4hBD2P — Cannon🍴 (@FrankCannon714) March 14, 2023

"Наясно сме, че условията по пътищата ще бъдат изключително опасни", каза представителят на Американската асоциация по движение по пътищата на Нова Англия (ААА) Патрик Муди.

Според Националната метеорологична служба снежната покривка след бурята се очаква да достигне около 30-46 см по високите места в щата Масачузетс.