Руски изтребител свали американски дрон в Черно море

Руски изтребител Су-27 е ударил днес витлото на американски дрон за наблюдение "Рийпър" и това е станало причина той да се разбие в Черно море в инцидент, осъден като "безразсъден" от американски военни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Нашият самолет MQ-9 извършваше рутинни операции в международно въздушно пространство, когато е бил прехванат и ударен от руски самолет. Това е довело до катастрофа и пълно унищожение на Ем Кю-9", каза в изявление генералът от военновъздушните сили на САЩ Джеймс Хекър. U.S. Defense Officials are now reporting that the MQ-9 Reaper Drone that Crashed into the Black Sea after being rammed by a Russian Su-27 was on a Surveillance Mission over International Waters when it was Intercepted. pic.twitter.com/cj2CH8RodV — OSINTdefender (@sentdefender) March 14, 2023