Броят на жертвите на циклона Фреди в Мозамбик надхвърли 270 (Видео, снимки)

И днес продължават усилията на Мозамбик и Малави за спасяване на оцелелите след тропическия циклон Фреди, а броят на жертвите надхвърли 270, след като двете африкански страни бяха връхлетени от една от най-силните бури, регистрирани някога в южното полукълбо, предаде Ройтерс.

В края на миналата седмица Фреди удари южната част на африканския континент за втори път в рамките на месец, а службата за справяне с извънредни ситуации обяви, че броят на жертвите е общо 225. Пострадали са 707 души, а 41 се смятат за изчезнали.

Общият брой на загиналите, след като през февруари Фреди за пръв път връхлетя на континента, в момента е повече от 270 в Малави, Мозамбик и Мадагаскар. Районът около финансовата столица Блантайър е сред най-тежко пострадалите.