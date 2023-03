Най-малко 11 са загинали при наводненията в Турция (Видео, снимки)

Най-малко 11 души са загинали, а петима се водят за изчезнали след наводнения, причинени от проливни дъждове в два окръга в Югоизточна Турция, които вече бяха опустошени от двете разрушителни земетресения през февруари, предаде Асошиейтед прес.

Един човек е загинал в град Тут в окръг Адъяман, след като придошли води са отнесли контейнер за живеене, обитаван от семейство оцелели от земетресенията на 6 февруари, съобщи валията на окръга Нуман Хатъпоглу, цитиран от в. „Дейли Сабах“. Най-малко 11 са загинали при наводненията в Югоизточна Турция Снимка: Ройтерс

Наводненията в съседния окръг Шанлъурфа са отнели живота на четирима, заяви пред Хабер Тюрк валията Салих Айхан.

По-късно спасители намериха телата на петима сирийци в наводнен апартамент на приземен етаж в Шанлъурфа, а още едно тяло е било открито във ван, блокиран от вода в подлез, съобщава АП, като се позовава на агенция DHA. Най-малко 11 са загинали при наводненията в Югоизточна Турция Снимка: Ройтерс

Телевизионен репортаж от Шанлъурфа показва наводнени улици и автомобили, както и спасяването на един мъж от подлез.

Няколко души бяха евакуирани от наводнен палатков лагер за оцелели от земетресенията. От болница в Шанлъурфа се е наложила и евакуация на пациенти заради наводненията, съобщава Хабер Тюрк, цитирана от АП.

Училищата в Шанлъурфа са затворени днес заради наводненията, а Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации, полицията, жандармерията и общински екипи продължават да евакуират рисковите райони, съобщава „Дейли Сабах“. Най-малко 11 са загинали при наводненията в Югоизточна Турция Снимка: Ройтерс

Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации съобщи, че над дузина професионални водолази участват в спасителните усилия в двата засегнати от наводнения окръга.

Министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу се запозна с обстановката в Адъяман и потвърди смъртта на един човек. Наводненията в Адъяман са причинили и проблеми в пътното движение. NEW: Earthquake-hit Turkey region faces flash floods, video shows man getting washed away in flood water pic.twitter.com/awypovADyL — Truthseeker (@Xx17965797N) March 15, 2023

Турската метеорологична служба издаде предупреждение с оранжев код за периода 14-20 март за района на Югоизточна Турция, който бе опустошен от трусовете на 6 февруари с магнитуд 7,7 и 7,6 по Рихтер, предаде БТА.