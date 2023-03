Хаос и насилие по улиците на Неапол след футболен мач (Видео, снимки)

Насилие между футболни фенове избухна по улиците на италианския град Неапол преди реванша от осминафиналите на Шампионската лига между местния Наполи и германския Айнтрафт Франкфурт. Въпреки забраната за гостуващите привърженици, стотици запалянковци на Айнтрахт пристигнаха на италианския земя. СНИМКА: Ройтерс

Полицейски служители бяха атакувани от хулигани с маси и столове в централните райони на Неапол, показват видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, а поне един полицейски автомобил бе запален. СНИМКА: Ройтерс

На граждани на град Франкфурт бе забранено да присъстват на двубоя от съображения за безопасност след сблъсъците между запалянковци по време на първия мач в Германия през миналия месец. Айнтрахт Франкфурт спечели жалбата си срещу забраната, наложена от Италианското вътрешно министерство, но се отказа от полагащите му се билети и призова феновете си да не пътуват за Италия, предаде БТА. СНИМКА: Ройтерс

Няколко стотин привърженици на шампионите в Лига Европа обаче все пак пристигнаха в Неапол без първоначално да се стигне до проблеми. Shocking scenes currently ongoing in Naples:



guerrilla in downtown, a squad of 20 policemen risking their life, as a Eintracht and Atalanta hooligans allied are setting on fire the city. Naples is currently hostage of 300 hooligans



Naples is currently hostage of 300 hooligans pic.twitter.com/yFqgQBmEoc — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 15, 2023

В часовете преди мача обаче автобусите, с които феновете били превозвани до хотелите си, са били атакувани с пиротехника от запалянковци на Наполи. Total chaos in the city center of Naples today ahead of Napoli v Frankfurt tonight

Според ANSA, по улиците на Неапол са разположени около 800 полицейски служители.