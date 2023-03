Признаха за невинен 57-годишен мъж, осъден на 400 г. затвор (Видео, снимки)

Признаха за невинен 57-годишен мъж, който бе осъден на 400 години затвор във Флорида. Освобождаването се случва 34 години след издадената присъда. A 400-year sentence. Sidney Holmes was wrongly convicted of armed robbery in 1989 and was sentenced to 400 years in prison — despite NO evidence of him committing the crime. Absolutely heartbreaking… thankfully, 34 years later Holmes is finally free! #TwoAmericas pic.twitter.com/sGeDPU2Ouk — Ben Crump (@AttorneyCrump) March 16, 2023

Сидни Холмс е осъден през април 1989 г. От тогава той е в затвора в Брауърд, Флорида до освобождаването му на 13 март.

Холмс е осъден за въоръжен грабеж, след като е обвинен в това, че е шофирал автомобил, подобен на този, използван за грабеж седмици по-рано.

През 2020 г. той се свързва със звеното за преразглеждане на присъди към щатската прокуратура. От там обявяват Сидни Холмс за невинен, пише "Дейли мейл".

След освобождаването си той заяви, че не таи омраза. Близките на Холмс го прегръщат след освобождаването му Кадър: Туитър/GabrielleArzola

"Просто трябва да продължа напред", коментира той.

Сидни Холмс е осъден за въоръжен грабеж след свидетелски показания въпреки, че автомобилът му се различава от този, използван при грабежа.

Жертвата на грабежа първоначално не разпознала Холмс, но впоследствие посочила него като шофьор на автомобила. Жената, която била с жертвана на грабежа не успяла да разпознае Холмс. Въпреки това той е осъден на 400 години затвор. Imagine spending 34 years in prison for a crime you didn’t commit 💔 Sidney Holmes faced a 400 year sentence, and today, he’s a free man. #CBSNews #CBSNewsMiami @CBSMiami pic.twitter.com/tT3O5MNvY9 — Gabby Arzola (@GabrielleArzola) March 14, 2023

"Причината за тежката присъда е да се гарантира, че той няма да бъде на свобода, докато е жив", коментира след присъдата прокурор Питър Магрино.

Той заяви, че не е поискал доживотна присъда, тъй като Холмс би имал право на предсрочно освобождаване след 25 години.

Като основание за по-дългата присъда е посочен и фактът, че той не е посочил имената на съучастниците си.

В крайна сметка Холмс е осъден на съдебен процес с участието на жури през април 1989 г.

34 години по-късно прокуратурата на щата Брауърд стига до заключението, че няма доказателства, които да свързват Холмс с грабежа.

Звеното за преразглеждане на присъди установява, че разпознаването на свидетеля вероятно е било "погрешно разпознаване".

И двете жертви също така заявиха миналата година, че според тях Холмс трябва да бъде освободен.

По закон освободените от наказателна отговорност трябва да бъдат обезщетени с 50 000 долара за всяка година, в която са били лишени от свобода. Въпреки това само 10 от общо 84 души в щата са получили такова обезщетение.