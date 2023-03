Експлозия предизвика пожар в сграда на Федералната служба за сигурност на Русия (Видео)

В Ростов на Дон е избухнал пожар в сградата на граничното управление на Федералната служба за сигурност на Русия. Според свидетелства на очевидци преди това е имало силна експлозия, съобщават местните медии. Официална информация за причините на пожара не се съобщава.

На видео записи в Telegram се виждат гъсти кълба дим на сградата. Според местни медии става дума за склад с боеприпаси, има един загинал и двама ранени.

В последно време все по-често се съобщава за украински атаки с дронове срещу военни и инфраструктурни обекти на територията на Руската Федерация. Ear witness say that they heard an explosion before the FSB building in Rostov caught fire.



Those darn cigarettes.#Rostov #Russia pic.twitter.com/4pMeTptfG6 — (((Tendar))) (@Tendar) March 16, 2023

През нощта е обстрелван руският Белгород. Въпреки работата на противовъздушната отбрана има щети по фасадите на административни и жилищни сгради в областния център, заяви губернаторът Гладков.

При обстрелите са повредени два вагона на Белгородската гара и сградата на пенсионния фонд, предаде dir.bg. Един от свалените снаряди е паднал на релсите. Жертви няма.