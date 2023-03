120 задържани при протестите в Париж срещу пенсионната реформа (Видео)

Силите на реда във Франция задържаха 120 души по време на протестите, прераснали в сблъсъци снощи недалеч от Националното събрание (долната камара на френския парламент), предаде Франс прес.

It's all kicking off in France over Macron's pension reforms.



The French like a strike, a protest, a revolution or two...pic.twitter.com/dk6ZTQp490 — WOLSNED 🇬🇧 (@wolsned) March 16, 2023

Полицията се намеси там с водни оръдия и сълзотворен газ, за да попречи на група демонстранти да вандализират скелето на намиращия се в процес на реставрация Обелиск, монумента в центъра на площад "Кондорд", на който се организираше протестът. Някои от демонстрантите се опитаха да подпалят скелето, което наложи и намесата на пожарникари. Подпалени бяха и контейнери за смет из околните улици, предаде БТА.

Площадът е в близост до моста, който води до сградата на Националното събрание, където вчера френското правителство прокара без гласуване спорната пенсионна реформа.