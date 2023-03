Астронавтите на НАСА ще стъпят на Луната с иновативни елегантни скафандри

Астронавтите на НАСА, които ще стъпят на лунната повърхност до края на това десетилетие, ще бъдат облечени с по-елегантни и гъвкави скафандри с различни размери, предаде Асошиейтед прес.

Засега обаче остава тайна как точно ще изглеждат костюмите.

Компанията, която разработва скафандрите от следващо поколение - "Аксиом спейс", заяви, че планира да предостави на НАСА нови версии на облекла за тренировъчни цели през лятото.

Лунните костюми ще са бели, каквито бяха и по време на програмата "Аполо" на НАСА преди повече от половин век. Това е така, за да могат да отразяват топлината.

Според базираната в Хюстън компания скафандрите ще осигурят по-голяма гъвкавост и защита от суровата лунна среда, а също така ще бъдат налични и в повече размери.

НАСА сключи с "Аксиом спейс" договор на стойност 228,5 млн. щатски долара за осигуряване на облеклата за първото кацане на Луната от повече от 50 години насам. Космическата агенция на САЩ си поставя за цел двама астронавти да стъпят на лунната повърхност най-рано в края на 2025 г., припомня Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В Хюстън "Аксиом спейс" показа прототип на тъмен скафандър, като беше демонстрирана гъвкавостта му. От компанията заявиха, че окончателният вариант ще бъде различен, включително и по цвят.