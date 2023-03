Влак дерайлира във Вашингтон и разля дизелово гориво (Видео)

Влак на американската железопътна компания "Би Ен Ес Еф Рейлуей" е дерайлирал в щата Вашингтон и е имало разлив на дизелово гориво на земя собственост на местни племена, предаде Асошиейтед прес.

При инцидента няма пострадали. Не е ясна причината за дерайлирането на влака. Two trains derail in Washington and Arizona amid rising rail safety concerns https://t.co/LufuGZ4Mdv — The Guardian (@guardian) March 16, 2023

Влакът е дерайлирал на линия близо до залива Падила, в племенния резерват Суиномиш близо до Анакортес. Той е превозвал около 19 хиляди литра дизелово гориво, като по-голямата част от него се е разляла откъм сушата, а не към водата, каза щатският отдел по екология. Длъжностни лица заявиха, че няма индикации разлятото гориво да е стигнало до водата или да е засегнало фауната в региона. Представители на местните екологични служби поставиха временна преграда покрай брега като предпазна мярка и източиха останалото гориво от локомотива на влака.

Вчера в Западна Аризона влак, превозващ царевичен сироп, дерайлира близо до границата на щата с щатите Калифорния и Невада. Говорителката на железопътната компания "Би Ен Ес Еф" Лена Кент заяви, че около осем вагона са дерайлирали при този инцидент и са блокирали главен път. Причината за дерайлирането се разследва и не е известно веднага кога трасето ще бъде отворено отново, пише БТА.

По федерални данни в САЩ има средно около три дерайлирания на влакове на ден, но сравнително малко от тях предизвикват по-сериозни жертви и щети.