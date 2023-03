Вижте как път се разцепва на две при наводненията в Турция (Видео)

Две провинции в Югоизточна Турция бяха засегнати от проливни дъждове и наводнения, в резултат на които улици бяха потопени, а хора попаднаха в капана на наводненията. Видео показва как път се разцепва на две вследствие на придошлата вода. Turkey - The flood in #Şanlıurfa destroyed the Hilvan - Bozova road, at the point of Ördek village.#floods #Sanliurfa #Turkey #earthquake #sanliurfasel #Tsunami #Deprem pic.twitter.com/NIay53q18D — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 16, 2023

На други кадри се вижда как камион е повлечен от водата.

Най-малко 10 души са загинали след проливни дъждове, предизвикали внезапни наводнения в югоизточните турски провинции Санлиурфа и Адъяман, съобщиха турските медии в сряда. #Turkey आया सैलाब बह गई सड़क और तैरने लगी कारें देखें तुर्की की ये तस्वीर...



तुर्की में अभी ज़लज़ले से उभरे भी नहीं थे कि मूसलाधार बारिश से लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई



सड़कों पर समंदर जैसा मंजर दिखने लगा काई लोगों डूबने लगे अबतक 5 की मौत.



दुआ करें तुर्की के लिए.! #Flood pic.twitter.com/599RAPd6PB — ‏ چاندنی‏ 🤍 (@chandnii__) March 16, 2023

Наводненията отнесоха автомобили, заляха мазетата и приземните етажи на някои сгради и превърнаха пътищата в реки, показват видеокадри в социалните мрежи.

Продължават усилията за издирване и спасяване на изчезналите и затрупаните в сградите хора с помощта на водолази и лодки, предаде bTV.