Руското посолство в Братислава: Прехвърлянето на военно оборудване от Словакия в Украйна е незаконно

Прехвърлянето от страна на Словакия на военно оборудване съветско и руско производство към Украйна е незаконно от правна гледна точка, заяви руското посолство в Братислава. Така дипломатическото ведомство коментира днешното решение на словашкото правителство да изпрати на Киев свръхзвукови изтребители МиГ-29, изтеглени от националните ВВС, предаде ТАСС.

"Прехвърлянето на военно оборудване съветско и руско производство в Киев е незаконно от правна гледна точка, тъй като съответните руско-словашки споразумения изрично изключват прехвърлянето на оръжия и военно оборудване на трети страни без разрешението на страната производител", заявиха от дипломатическата мисия.

Словашкото правителство днес одобри план да предаде на Украйна 13 самолета Миг-29 от съветско време, с което стана втората страна от НАТО, вслушала се в молбите на украинското правителство за изтребители, с който да се защити от руската инвазия, предаде Асошиейтед прес. По-рано словашки медии бяха съобщили, че страната разполага с 11 изтребителя МиГ-29, 10 от които биха могли да се изпратят в Украйна, а един да бъде за пазен като музеен експонат, предаде БТА. #Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia — Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023

Словашкият премиер Едуард Хегер заяви, че ходът на неговото правителство "е тясно координиран с полската страна, Украйна и други съюзници".

Словакия ще получи 200 милиона евро от ЕС в компенсация и неуточнено въоръжение от САЩ на стойност 700 милиона евро в замяна на предоставянето на своите изтребители на Украйна, заяви министърът на отбраната на страната Ярослав Над.