Ожесточени боеве за Бахмут, украинците отблъснали 69 руски атаки за ден (Видео, снимки)

Ожесточените боеве за контрола на източния украински град Бахмут продължават, предадоха Ройтерс и БТА. СНИМКА: Ройтерс

В сутрешната си сводка за положението на бойното поле украинският генерален щаб посочва, че защитниците на Бахмут, Лиман, Ивановске, Богдановка и Григоровка - все населени места в Донецка област - са отблъснали 69 руски атаки за последното денонощие. СНИМКА: Ройтерс

"Бахмут остава епицентърът на военните действия", се казва в съобщението. 🔥☠🔥

Powerful #HIMARS strike on a building housing a huge number of #Wagner Terrorists💀💀



Bakhmut direction pic.twitter.com/laJON3VG9d — АЗОВ South (@Azovsouth) March 19, 2023

Допълва се, че на юг, в Херсонска и Запорожка област, руските войски се намират в отбрана. Bakhmut is Ukraine! A city that stands up and will not surrender to the invaders#UkraineRussianWar #NAFOfellas pic.twitter.com/MdLdWhtrxn — Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) March 20, 2023

Руската частна военна компания "Вагнер", която е острието на щурма на Бахмут и понесе тежки загуби, възнамерява до средата на май да се подсили с още около 30 000 бойци, съобщи основателят ѝ Евгений Пригожин.

През януари САЩ излязоха с оценка, че "Вагнер" разполага с около 50 000 души в Украйна, включително 40 000 затворници, рекрутирани от Пригожин в руските затвори с обещанието да бъдат помилвани, ако оцелеят шест месеца.

Според украинските власти около 30 000 от бойците на "Вагнер" са дезертирали или са били убити или ранени, данни, които не могат да бъдат проверени чрез независим източник.