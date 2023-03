Колумбийски военен хеликоптер, превозвал 4 военнослужещи, е паднал в неделя следобед. При инцидента са загинали всичките четирима на борда. Това потвърди президентът на Колумбия Густаво Петро. WATCH: Military helicopter crashes in western Colombia; at least 2 dead and 2 missing pic.twitter.com/BDwlnkvNlo — BNO News Live (@BNODesk) March 19, 2023

На ужасяващо видео, разпространено в социалните мрежи, се виждат моментът, в който хеликоптерът пада от небето и се забива в дърветата в района на Кибдо Shocking visuals of a helicopter that crashed in urban area of Quibdó in Colombia , the helicopter belongs to the Colombian Army. Further details awaited. pic.twitter.com/9oeQf7GRsN — FL360aero (@fl360aero) March 19, 2023