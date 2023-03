Петролен разлив засегна филипински остров с неповторимо биоразнообразие (Видео, снимки)

Петролен разлив във Филипините достигна бреговете на един от островите с най-голямо биоразнообразие на морски видове в света, съобщиха днес длъжностни лица, предаде ДПА.

Танкерът "Принсес Емпрес", пренасящ 800 000 литра индустриален петрол, потъна край бреговете на провинция Източен Миндоро на около 160 км южно от Манила, след като попадна в бурни води на 28 февруари. Verde Island in Batangas, Philippines has now been affected by the oil spill from a submerged motor tanker that sank in Oriental Mindoro on February 28, 2023, according to the Philippine Coast Guard (PCG).#InsidePolitico #IslaVerde #OilSpillhttps://t.co/VvtTQHyppC — Inside Politico (@Inside_Politico) March 20, 2023

Петролният разлив вече е засегнал почти 1 милион хектара водна площ според платформа за наблюдение, създадена от организацията за опазване на океана "Оушеания Филипини". The ocean north of Mindoro Islands, Philippines, is being closely watched from space after oil tanker MT Princess Empress capsized and sank on February 28 2023. 🧵#oilspill #Philippines pic.twitter.com/kcVGzrCY9m — Starboard Maritime Intelligence (@Starboard_NZ) March 20, 2023

Засегнатите общински води обхващат 10 крайбрежни града в провинция Източен Миндоро, два в западната провинция Палаван и един в провинция Антике, добавят от "Оушеания Филипини".

Остров Верде е екологична зона от изключително значение, разположена в центъра на Пролива остров Верде, който е дом на хиляди видове, съобщи БТА. MINDORO OIL SPILL REACHES PALAWAN



The oil spill caused by sunken motor tanker MT Princess Empress in Oriental Mindoro has reached Barangay Casian in Taytay, Palawan, the Philippine Coast Guard (PCG) confirmed Saturday. (Facebook/Philippine Coast Guard) pic.twitter.com/TJzLE1kVyn — The Philippine Star (@PhilippineStar) March 11, 2023

Длъжностни лица се опитват да овладеят нефтения разлив на около 8,1 км от острова, каза командирът на станцията на местната брегова охрана Викторино Акоста.