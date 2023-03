Кремъл ли е виновен за дерайлиралия влак с опасни химикали в Охайо?

Главният прокурор на Охайо подаде във вторник федерален иск с 58 точки срещу американската железопътна компания "Норфолк Садърн", в който се твърди, че дерайлирането на влак, превозващ опасни химикали на 3 февруари в селището Ийст Палъстийн, е резултат от небрежност и безразсъдство на компанията, представлява сериозен риск за здравето на хората в района и причинява "значителни щети на регионалната икономика". BREAKING 🚨: The State of Ohio is SUING Norfolk Southern over the East Palestine train explosion, aiming to FORCE the railroad to pay for environmental cleanup and economic damage. pic.twitter.com/Dp9nV2psYp — Officer Lew (@officer_Lew) March 14, 2023

Никой не е пострадал при самия инцидент, но половината от около 5000-те жители на Ийст Палъстийн трябваше да се евакуират в продължение на дни, когато спасителите умишлено изгориха токсичните химикали в някои от дерайлиралите вагони, за да предотвратят неконтролируема експлозия и това предизвика притеснения сред местните жители относно здравето им, припомня Асошиейтед прес. Правителствени служители твърдят, че тестовете, извършени през последния месец, не са установили опасни нива на химикали във въздуха или водата в района.

Влакът на "Норфолк Садърн" е превозвал опасни химикали, включително винилхлорид - силно запалим канцероген, който според федералните разпоредби е по-вреден дори от амоняка и природния газ, допълва информационният портал "Пийпълс уърлд".

Местни жители се оплакват от затруднено дишане, изтръпване на крайниците и обриви, наред с други физически симптоми от излагането на химикали. Обезпокоително е и че в района са открити мъртви диви животни и риби, пише БТА.

Прокуратурата обвинява "Норфолк Садърн" в многобройни нарушения на щатските и федералните закони за околната среда. Освен това обвинението предявява претенции за нарушаване на обществения ред и накърняване на собствеността. Прокуратурата иска компанията да плати граждански санкции, разходи и обезщетения, отбелязва в. "Ню Йорк таймс".

"Това дерайлиране е било напълно предотвратимо", заяви главният прокурор Дейв Йост. "Обезпокоен съм, че "Норфолк Садърн" поставя печалбите за собствената си компания над здравето на хората и безопасността на градовете и общностите", допълни той, цитиран от американското издание.

Компанията "Норфолк Садърн" разпространи изявление, в което посочва, че е обсъждала с офиса на Йост създаването на програми, които да извършват дългосрочен мониторинг на околната среда, да компенсират медицинските разходи на жителите и да покрият разходите, свързани с щетите от дерайлирането на влака.

"Очакваме с нетърпение да започнем работа с главния прокурор Йост и др. за постигане на окончателно решение. Координираме действията си с неговата канцелария, с лидерите на общността и други заинтересовани страни, за да финализираме подробностите по тези програми", се казва още в изявлението.

Профсъюзите отдавна са предупреждавали за опасността

Токсичните облаци, които се издигнаха от дерайлиралия товарен влак в Охайо в началото на февруари, са смразяваща метафора за токсичната алчност, която е обладала много от големите американски корпорации, пише информационният портал "Пийпълс уърлд".

Профсъюзите, представляващи железопътните работници, бяха предупредили за възможността от подобна катастрофа.

По време на преговорите за сключване на договор миналата година те осъдиха бизнес модела, известен като "прецизно планиране на железопътния транспорт", който има за цел да увеличи печалбите чрез пускане на по-големи и по-бързи влакове с по-малък персонал.

През последните три години главните изпълнителни директори на пет от най-големите железопътни конгломерати са прибрали зашеметяващите 200 милиона долара, допълва информационният портал.

"Норфолк Садърн" и другите шест най-големи американски железопътни компании за превоз на товари също така са похарчили зашеметяващите 191 милиарда долара за обратно изкупуване на акции и дивиденти за акционерите между 2011 и 2021 г., което е направило богатите им ръководители и инвеститори още по-богати.

Общата заетост в железопътния транспорт е намаляла от над 427 000 души през 1983 г. до по-малко от 200 000 души през 2021 г., отбелязва информационният сайт levernews.com.

Докато ръководителите на железниците пълнеха собствените си джобове, техните лобисти се застъпваха срещу по-строгите правила за безопасност. През 2017 г. регулаторите от правителството на тогавашния президент Доналд Тръмп отмениха разпоредби, които изискват железопътните вагони, превозващи опасни материали, да имат по-усъвършенствани и по-бързи спирачни системи, пише "Пийпълс уърлд".

Този ориентиран към печалба подход излага работниците и общностите на висок риск. Всъщност инцидентът в Охайо дори не е единственият през февруари.

Дни по-късно в Хюстън, Тексас, друг влак, превозващ опасни материали, дерайлира, при което загина машинистът. Дни след този инцидент друг влак на "Норфолк Садърн" дерайлира, този път в югоизточната част на Мичиган. А на 21 февруари 31-вагонен влак за въглища на "Юниън Пацифик" излезе от релсите в Гьотеборг, щата Небраска, което според някои съобщения е предизвикало спешна реакция на властите заради превозваните опасни материали.

Железопътните работници предложиха просто решение на тази обществена заплаха - публична собственост. Обединението на железопътните работници, в което влизат членовете на 12 железопътни профсъюза, призова за прекратяване на частната корпоративна собственост върху железопътната система на САЩ, както и върху интегрираните системи в Мексико и Канада.

В резолюцията си от октомври 2022 г. профсъюзът заяви, че приватизираните железници дават приоритет на "масовото обратно изкупуване на акции и други мерки, които осигуряват краткосрочни печалби за акционерите" пред "дългосрочното здраве и жизненост на индустрията".

Профсъюзите призовават за национализиране на железниците. Само така те биха могли да бъдат от обществена полза.

Всъщност виновен е… Кремъл, смятат някои американски медии

Скоро след инцидента от 3 февруари в Охайо, анонимни проруски акаунти в "Туитър" започнаха да разпространяват подвеждащи твърдения и антиамериканска пропаганда във връзка с дерайлиралия влак , като използваха новата система за проверка на Илон Мъск, за да разширят обхвата си и същевременно да създадат илюзия за достоверност, заявява радио "Гласът на Америка" в материал, публикуван на сайта му.

"Акаунтите, които папагалски повтаряха тезите на Кремъл по безброй теми, твърдяха без доказателства, че властите в Охайо лъжат за истинското въздействие на химическия разлив. Акаунтите разпространяваха публикации, всяващи страх, които се възползваха от легитимните опасения за замърсяването и последиците за здравето и сравняваха реакцията на дерайлирането с подкрепата на Америка за Украйна след нахлуването ѝ от Русия", допълва американската медия.

"Някои от твърденията в проруските акаунти бяха доказано неверни, като например предположението, че медиите са прикрили катастрофата или че учени, занимаващи се с опазване на околната среда, са загинали при самолетна катастрофа. Но повечето от тях бяха по-спекулативни, като че ли предназначени да подклаждат страх или недоверие. Сред примерите са непроверени карти, показващи широко разпространено замърсяване, публикации, в които се прогнозира увеличаване на фаталните случаи на рак, и други, в които се говори за непотвърдено масово измиране на животни", казва още "Гласът на Америка".