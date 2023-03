Си Дзинпин: Китай заедно с Русия ще защитава световния ред (Видео, снимки)

Китай заедно с Русия има решителна готовност да защитава едноцентричната международна система в днешния неспокоен свят и да защитава световния ред, основан на международното право. Това каза днес при пристигането си в Москва китайският президент Си Дзинпин, цитиран от ТАСС. Кортежът, превозващ членовете на китайската делегация и президента Си Дзинпин при пристигането им в Москва СНИМКА: Ройтерс

"В далеч не така спокойния свят Китай има готовност заедно с Русия да отстоява решително едноцентричната международна система, да защитава световния ред, основан на международното право и основополагащите норми на международните отношения, които се базират на целите и принципите на Устава на ООН, да се придържа към истинска многостранност, насърчавайки многополярността в света и демократизацията в международните отношения, както и да способства за развитието на глобалното управление в по-справедлива и рационална посока", каза китайският президент. China’s president, Xi Jinping, has been pictured arriving at Moscow’s Vnukovo airport for a state visit to meet with his Russian counterpart, Vladimir Putin.

A Russian deputy prime minister, Dmitry Chernyshenko, was seen greeting Xi on the tarmac before the pair walked past… https://t.co/zXSQtIvGPd pic.twitter.com/wlYRBqzctQ — KobaMetalfan (@KobaMetalfan) March 20, 2023

По думите му Китай и Русия като големи страни и постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН играят важна роля в международните дела. 🇨🇳🛬🇷🇺 – Avião que transportava o Presidente da RPC, Xi Jinping, acaba de pousar em Moscou, na Rússia.



Presidente chinês se encontrará com seu homônimo russo, Vladmir Putin.#Rússia · #RPC

Siga @Armillary no Twitter e Telegram! pic.twitter.com/U0wkaTymr0 — Sueli Lei🇧🇷 conta 5 casada vó (@leisueli1) March 20, 2023

Си Дзинпин добави, че очаква по време на посещението в подробности да бъдат обменени мнения с руския президент Владимир Путин по въпроси на двустранните отношения и по важни регионални и международни теми, представляващи взаимен интерес, както и да бъде набелязан план за развитие на стратегическото взаимодействие и практическото сътрудничество.

"Уверен съм, че визитата ще бъде плодотворна, придавайки нов импулс за здраво и стабилно развитие на китайско-руските отношения на всеобхватно партньорство и стратегическо взаимодействие в новата епоха", подчерта китайският лидер, цитиран от БТА. Xi Jinping aterriza en Moscú para el inicio de su visita de Estado https://t.co/uXZy3Uocii — Gisela Jiménez (@GiselaJimnez13) March 20, 2023

Си Дзинпин пристигна по-рано днес на държавно посещение в Русия. Самолетът му се приземи на столичното летище "Внуково" около 12:59 часа московско време.