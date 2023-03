ЕС отпуска 2 милиарда евро за снабдяване на Украйна с боеприпаси

Европейският съюз ще отпусне 2 млрд. евро, за да достави на Киев 1 милион артилерийски боеприпаса, от които Украйна отчаяно се нуждае за противодействие на настъплението на руските войски, и за да извърши съвместни покупки с цел да попълни запасите си, предаде Франс прес.

„Дадохме началния сигнал за конкретни мерки“, обяви днес в Брюксел германският министър на отбраната Борис Писториус. „Тръгваме по нов път на съвместни покупки“, подчерта той по време на среща с колегите си от ЕС и външните министри на 27-те страни членки.

Украинският външен министър Дмитро Кулеба, който участва в срещата по видеоконферентна връзка, приветства това споразумение. "Повече артилерийски боеприпаси за Украйна възможно най-скоро. Това беше основната цел", написа той в Туитър. Това усилие на ЕС ще "укрепи способностите на Украйна на бойното поле", коментира той. More artillery ammunition for Ukraine as fast as possible. This was the main focus of today’s EU Foreign Affairs Council. I anticipate the swift adoption of big decisions which will bolster Ukraine’s capabilities on the battlefield. pic.twitter.com/oQpIZDa3EJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 20, 2023

Споразумението, което трябва да бъде представено за одобрение на лидерите на 27-те държави членки на ЕС на среща на върха на държавните глави и правителствени ръководители в четвъртък и петък, дойде в отговор на спешния призив, отправен на 9 март от украинския президент Володимир Зеленски, тъй като неговите войски ограничават огневата си мощ, поради липса на боеприпаси, предаде БТА.

Киев приветства днес отпускането на 2 млрд. евро от ЕС за закупуване и доставка на артилерийски боеприпаси на украинските сили, като "силна мярка за европейската сигурност".