Мистериозната раирана котка-лисица бе обявена за уникален животински вид

Оказва се, че мистериозната раирана котка-лисица, позната най-вече от разказите на корсикански овчари, наистина е уникален животински вид, ендемичен за френския средиземноморски остров. Това обяви Френската служба за биоразнообразие (ФСБ), цитирана от сайта phys.org.

Нов генетичен анализ разкри „уникален генетичен щам“ на дивите котки, обитаващи отдалечените горски масиви на северна Корсика, съобщиха от службата. Генетичните проби ясно разграничават корсиканските котки-лисици с характерни раирани опашки от горските котки на континента и от домашните котки, се казва в изявление на ФСБ. 🔥 New species of Cat discovered in Corsica, France. The fox cat. 🔥 pic.twitter.com/qOyjzZ2Y3F — Nature is Lit (@Nature_Is_Lit) June 14, 2019

Макар че в някои отношения прилича на домашна котка, котешката лисица е получила името си заради дължината си - 90 см от главата до опашката - и характерната си раирана на пръстени опашка с черен връх. Други отличителни нейни белези са ивиците на предните крака, „много тъмните“ задни крака и ръждивият корем. Гъстата, копринена козина е естествен репелент за бълхи, кърлежи и въшки.

След години на митове и легенди тези редки котки най-накрая стават част от целенасочени изследователски усилия, след като една от тях е неочаквано уловена в местен кокошарник през 2008 г. Иначе животното отдавна е герой на местния фолклор. „Котката-лисица е част от нашата овчарска митология“, каза Карлу-Антон Чекини от ФСБ и добави: „От поколение на поколение овцевъдите разказват истории за това как горските котки сучели от виметата на техните овце и кози“.

Откриването на уникална генетична линия е съществена стъпка към осигуряването на подходяща защита и опазване на застрашения вид, предаде БТА.