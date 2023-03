Вижте защо виенски музей окачи картините си накриво (Видео, снимки)

Виенски музей окачи някои от картините си под ъгъл, за да отрази възможните последици от изменението на климата върху изобразените на тях пейзажи, предаде АП.

Музеят „Леополд“ в австрийската столица съобщи във вторник, че 15 картини ще бъдат леко наклонени до 26 юни като част от акцията, озаглавена „Още няколко градуса (ще превърнат света в неудобно място)“. Сред тях са творби на Гюстав Курбе, Егон Шиле и Густав Климт. Музеят извърта картините според броя на градусите, с които температурите на местата, които изобразяват - като крайбрежието на Нормандия и австрийския регион Атерзее, могат да се повишат, ако не се предприемат мащабни действия срещу изменението на климата.

Музеят работи с базираната във Виена мрежа за изследване на климата „Клаймит чейндж сентър Остриа“. Директорът на музея Ханс-Петер Виплингер заяви, че музеите „съхраняват и предават културното наследство на следващите поколения“ и „имат потенциала да повлияят положително на бъдещите ни действия, като информират хората за социалните феномени“. Той допълни, че музеят изразява солидарност с „усилията на движението за климата“. „A Few Degrees More“

Großartig!!! im @Leopold_Museum #kulturMontag #ORF2, 20.3.23 pic.twitter.com/n9nSKkOpIZ — Klecksa (@Anpatzer) March 21, 2023