Осъдиха трима за убийството на рапъра Екс Екс Екс Тентасион (Видео, снимки)

Трима души бяха осъдени вчера за убийството на рапъра Екс Екс Екс Тентасион, който беше застрелян и ограбен през 2018 г. пред магазин за мотоциклети в щата Флорида, предаде АП.

Съдебните заседатели, които произнесоха присъдата си след осемдневни дискусии, осъдиха 28-годишния Майкъл Боутрайт, 26-годишния Дедрик Уилямс и 24-годишния Трейвън Нюсъм за убийство от първа степен, както и за въоръжен грабеж. BREAKING: All suspects in XXXTENTACION’s murder trial have been found guilty ‼️ pic.twitter.com/ehXr8Lk4ZS — RapTV (@Rap) March 20, 2023

Очаква се съдията да обяви размера на наказанието на 6 април. Законодателството на щата Флорида предвижда доживотна присъда за убийства от първа степен, предаде БТА.

Маурисио Падия, адвокатът на Уилямс, каза за АП, че според него клиентът му не е бил подложен на справедлив съдебен процес. 4th man in XXXtentacion’s murder case might only get 5 years to serve in prison after taking the stand & snitching on his codefendants. pic.twitter.com/KbpbaETTNK — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) March 21, 2023

„Очевидно е от дните, през които съдебните заседатели се съвещаваха, че са възникнали въпроси и просто ми се иска да имах възможност да защитя клиента си, както подобава“, каза Падия.