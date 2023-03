Поредна нощ на масови протести и безредици във Франция (Видео, снимки)

Поредна нощ на протести и сблъсъци с полицията във Франция заради пенсионната реформа. Полицията използва сълзотворен газ срещу демонстранти в Париж, които подпалиха контейнери за боклук и един мотоциклет. Why is western media silent on police brutality in France?



French police violently beat up protesters.pic.twitter.com/evu3Fo497Y — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) March 21, 2023

Хиляди протестиращи срещу реформата за вдигане на пенсионната възраст с 2 години отново се събраха във френската столица. На площада на Републиката в Париж демонстрантите запалиха фойерверки. В продължение на дни протестиращите и полицията във Франция са в непрекъснати сблъсъци, предаде БНТ. Наложи се полицията да използва сълзотворен газ срещу демонстрантите

Днес френският президент Еманюел Макрон ще даде интервю на живо по повод вълната от протестите и ще се опита да успокои обществения гняв. Неговото правителство оцеля при два вота на недоверие в понеделник, след като заобиколи парламента и въведе пенсионната реформа.