28-годишен чернокож мъж в САЩ почина от задушаване след полицейско насилие (Видео)

Нов случай на полицейско насилие в Съединените щати. На разпространен в социалните мрежи видеоклип се вижда как 28-годишен чернокож мъж е свален на земята и бит от полицаи и медици. Ирво Отиено умира минути по-късно. Newly released video shows multiple people piling on top of 28-year-old Irvo Otieno, a mentally ill man who suffocated to death while in police custody. A grand jury has indicted the 10 people charged in his death. https://t.co/gKBVw8dJt5 pic.twitter.com/GMHF5uPn0Y — CBS News (@CBSNews) March 21, 2023

Обвинения за убийство са повдигнати на седем от полицаите и на трима медици. Мъжът е арестуван за кражба на 3 март, но е бил под специално наблюдение, защото е имал психическо заболяване, пише Си Ен Ен.

На кадрите се вижда как полицията се бори с Ирво, който е на земята, в продължение на 11 минути. Докладите сочат, че 28-годишният мъж е починал от задушаване.

Това не е първият случай, в който полицията в САЩ проявява насилие срещу чернокожи.