Замерят с торта и шейк вицеремиера на Косово (Видео)

Активисти на косовската Социалдемократическа партия замеряха косовския вицепремиер и главен преговарящ в диалога с Белград Бесник Бислими с млечен шейк и торта заради приемането на споразумението в Охрид, според което в Косово трябва да бъде формиран Съюз на сръбските общини, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

На тортата, с която Бислими бе замерян на входа на сградата на правителството, имаше надпис "Заради съюза", предаде БТА.

"Торта и млечен шейк за съюза. Радват се онези, които приеха това! А ние, гражданите на Косово, ще се противопоставим на това и масово ще настояваме за тяхната оставка", се казва в декларация на Социалдемократическата партия.

От тази партия, която възникна от членове, напуснали движението "Самоопределение" на Албин Курти, призоваха за протест в събота, 25 март от 14 часа в Прищина. В знак на несъгласие с договора от Охрид, членовете на тази партия написаха на обществени места в Прищина графити "Албин съюз".