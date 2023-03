Известният рапър 6ix9ine е в болница след нападение във фитнес (Видео, снимки)

Tekashi 6ix9ine е бил хоспитализиран, след като във вторник е бил нападнат от група нападатели в тоалетната на фитнес зала в Южна Флорида, потвърди Variety.

Според адвоката му Ланс Лазаро 26-годишният рапър, чието истинско име е Даниел Ернандес, е получил наранявания по лицето и синини. Tekashi 6ix9ine was beaten by a group of men inside a South Florida gym 😳pic.twitter.com/XgZqW8JHEf — Rap Alert (@rapalert1OO) March 22, 2023

Лазаро заяви, че рапърът е бил нападнат в сауната на фитнес залата LA Fitness и извън нея от трима или четирима мъже, които са го пребили, въпреки че той се е опитал да отвърне на удара. "Имаше порезни рани по лицето и синини", каза Лазаро. Адвокатът заяви, че извършителите са избягали, след като служителите са чули безредиците.

Според адвоката е била повикана полицията в Южна Флорида и Ернандес е бил транспортиран с линейка до местна болница. Засега не е ясно дали рапърът остава там.

Лазаро заяви пред TMZ, че планира да се погрижи Ернандес да получи някаква защита, тъй като той е освободен от федералния затвор през април 2020 г. Ернандес беше арестуван и осъден на две години затвор през 2019 г. по девет обвинения, включително за рекет, трафик на наркотици и огнестрелно оръжие във връзка с участието му в бандата Nine Trey Bloods. Ернандес получи съкратена присъда, след като сътрудничи на федералните служители за вкарване в затвора на неговите съдружници. Той беше освободен предсрочно поради опасения за COVID-19, след като съдията нарече рапъра "примерен затворник". Tekashi 6ix9ine left bruised and bloodied after ambush attack inside gym sauna. https://t.co/kTrbDOV9lO — TMZ (@TMZ) March 22, 2023

Във видеоклип, изтекъл в Twitter, се чува как един от нападателите на Ернандес казва: "Снимай. Сега ще бъда известен." На друго видео е заснет окървавен Ернандес да излиза от спортната зала. #Tekashi #6ix9ine got hands and feet put on him in Florida #damn pic.twitter.com/rwu0EdnIdN — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) March 22, 2023

Според няколко съобщения в медиите Ернандес е бил изгонен от бейзболен стадион в Маями в петък заради това, че е бил в нетрезво състояние и е смущавал феновете, предаде Vesti.bg.