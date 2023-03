Най-малко 25 души пострадаха, след като кораб се преобърна тази сутрин на сух док в Лийт, близо до Единбург, Шотландия. 15 от ранените са били настанени в болница, предаде Ройтерс, като се позова на шотландската служба за спешна помощ.

Пет линейки, един хеликоптер за спешна помощ, три екипа по травматология и други специалисти са отишли на мястото на инцидента, съобщи БТА.

Представител на местната власт заяви, че причината за преобръщането на кораба е силният вятър. Sky News understands multiple people are injured after a large ship became dislodged from dry dock in Edinburgh.



Major emergency operation ongoing at Imperial Dock in Leith. Unclear extent of casualties. @SkyNews pic.twitter.com/iqNTGADZkJ — Connor Gillies (@ConnorGillies) March 22, 2023