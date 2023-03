Нови масирани руски атаки с цивилни жертви в деня, в който китайският президент напусна Москва без пробив за мир. Tonight russia attacked us again. The Rzhyshchiv Lyceum was destroyed - the place where our Ivan had been working for years. He and his family were nearby at the time of the explosion. Fortunately they are safe and Ivan was not injured.

So far there are 4 killed and 7 wounded. pic.twitter.com/lgc4h4B1le — Go_A (@_Go_A_) March 22, 2023

Дронове поразиха професионална гимназия и общежития в град Ржищев, южно от Киев. Жертвите са 4, а сред ранените е и 11-годишно дете. Russia hits a dormitory in Rzhyshchiv, Kyiv oblast, with a drone, killing three and injuring seven, including one child. 📷Andrii Nebytov pic.twitter.com/bsMVFb4yCI — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) March 22, 2023

Един човек загина, а други 33-ма са ранени, след като ракета удари жилищен блок в Запорожие. ❗️ Last night #Russia attacked the town of Rzhyshchiv, #Kyiv oblast. 3 civilians were killed. 4 more people can still remain under the rubble.



Source: The State Emergency

Service of Ukraine#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/xxC7XtjBsC — UkraineWorld (@ukraine_world) March 22, 2023

Междувременно руският флот съобщи за три свалени украински дрона, насочили се към пристанището в Севастопол. Съобщава се и за взривове в града, предаде bTV.