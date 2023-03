Десетки хиляди калифорнийци са без ток заради зимна буря (Видео)

Десетки хиляди калифорнийци останаха без електричество и получиха заповед да се евакуират заради поредната зимна буря, донесла силен вятър и обилни количества дъжд и сняг, заплашващи да предизвикат нови наводнения в щата, предаде Ройтерс.

Възможно е количествата на валежите на някои места в Южна и Централна Калифорния да достигнат до 3 см през днешния ден. Регионът пострада от поредица бури, започнала още в края на декември. Angry sea waves lashing commuters on California streets



VC: Yumehoshijima #Storm #California #Flooding #CAwx #SanFrancisco #CaliforniaStorm #CArain #StrongWinds #Viral #Weather #Climate pic.twitter.com/CwV26ZOL5F — Earth42morrow (@Earth42morrow) March 22, 2023

За обширна зона, простираща се от границата с Мексико до Лос Анджелис, и Залива на Сан Франциско са издадени предупреждения за опасно силен вятър с пориви, които на места може да достигнат до 97 км/ч. Stay safe, Bay Area! 🌧 #CAwx



Get the latest updates on the California storm: https://t.co/ZSupNkhs92 pic.twitter.com/N2mrag6gMG — SFGATE (@SFGate) March 22, 2023

Водните басейни в голяма част от Калифорния, включително в някои райони на съседните щати Аризона и Невада, са под наблюдение заради опасност от наводнения заради неспирните валежи от дъжд и заради снеготопенето, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ. Storm⛈️ is definitely intensifying, currently mid-20 mph winds. One ~30-min. blackout so far (lights came back on but has been flickering intermittently) & several sections of my fence trellis have just been torn down by the wind’s velocity.🤦🏻‍♀️#CAwx #CaliforniaStorm #stormwatch pic.twitter.com/1cNwGO7B5I — Jocelyn✌🏼 (@GetAfterIt4U) March 21, 2023

Над 14 000 души в Калифорния получиха заповед да потърсят с места с по-висока надморска височина заради опасност от придошли води, а общо 47 000 души са предупредени да се евакуират, каза говорител на властите. #Californiastorm got my parent’s house looking like this… with the wind blowing off the roof and the heavy rain… pic.twitter.com/aFY83qnrcl — M.Ngo (@_mayngo) March 22, 2023

Тази сутрин над 100 000 стопански и битови потребители в централната част на щата останаха без електричество, след като буреносният вятър повали електропроводи и дървета, показват данни от сайта за аварии в електропреносната мрежа PowerOutage.us.

Новата буря е 12-тата подред с подобна сила от декември, връхлетяла Западното крайбрежие на САЩ. Тежката зима в Калифорния тази година нанесе имуществени щети и създаде проблеми за хиляди жители. Смята се, че в резултат на поредицата бури са загинали и над 20 души, пише БТА.

Но валежите имат и добра страна, защото напълниха отново изпразнените язовири и донесоха снежна покривка в планините в щата.