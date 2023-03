Външно: Загрижени сме за ескалацията на напрежението между Йордания и Израел

България е загрижена за ескалацията на напрежение между Йордания и Израел, след изказване на израелския министър на финансите Бецалел Смотрич в Париж. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в Туитър. 🇧🇬 is concerned about the escalation of tensions btw. 🇯🇴&🇮🇱, following the statements of 🇮🇱 Minister Smotrich at an event in Paris. We call for strict adherence to international norms & condemn any provocations that could deteriorate the already fragile situation on the ground. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) March 23, 2023

Призоваваме за стриктно спазване на международните норми и осъждаме всякакви провокации, които биха могли да влошат и без това нестабилната ситуация, пишат още от ведомството.

Израелският финансов министър Бецалел Смотрич, който отговаря за администрирането на окупирания Западен бряг, беше разкритукуван, след като на конференция в Париж на 20 март заяви, че не съществува палестинска история или култура, нито има такова нещо като палестински народ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на речта си Смотрич е на подиум, покрит с вариант на израелското знаме, който показва израелската държава с разширени граници, обхващащи Западния бряг, Източен Йерусалим, Газа и Йордания.

Йордания заяви, че е получила уверения от страна на Израел, че поведението на израелския министър, не представлява позицията на страната.