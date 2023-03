9-и ден Франция стачкува срещу пенсионната реформа (Галерия, видео)

Стачките и протестите срещу пенсионната реформа във Франция достигнаха нови ниво на интензивност, след като противници на правителството блокираха железопътни гари, пътища и част от международното летище "Шарл дьо Гол" в Париж, предаде ДПА.

Полицията в столицата използва сълзотворен газ срещу демонстрантите и извърши арести. В други градове, сред които Бордо, Нант и Рен, също имаше многолюдни протести, съпроводени с напрежение.





Над 80 демонстранти са били арестувани, а 123 жандармеристи и полицаи са били ранени, съобщи вътрешният министър Жералд Дарманен, цитиран от Франс прес.

По данни на вътрешното министерство 1,9 милиона човека са излезли да протестират в страната. Според Общата конфедерация на труда броят на участниците в протестите е бил 3,5 милиона. Около 12 000 полицаи са били изпратени да се грижат за реда по време на демонстрациите, посочва ДПА, цитирана от БТА.









Стачките и протестите бяха предимно мирни седмици наред, но в последните дни имаше увеличаване на насилието при спонтанните демонстрации.

Стачка срещу пенсионната реформа във Франция СНИМКА: Ройтерс

