Северна Корея изпробва ново оръжие, способно да предизвика "ядрено цунами" (Видео)

Северна Корея е изпробвала ново оръжие, което е способно да предизвика "свръхмощно радиоактивно цунами". Оръжието е подводен дрон, а изпитанията са били проведени от 21 до 23 март, съобщи държавното радио "Гласът на Корея".

"Това секретно оръжие е ядрен безпилотен подводен боен катер. Неговата мисия е тайно да плува под водата, да предизвиква свръхмощно радиоактивно цунами чрез подводна експлозия, за да унищожи и разруши групировки от вражески кораби и пристанище", се казва в информацията.

По време на учението новият севернокорейски подводен дрон се е движел на дълбочина от 80 до 150 метра в продължение на повече от 59 часа и се взривил във водите край източното крайбрежие вчера, съобщи агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Отбелязва се, че безпилотникът е бил изпратен в район за учения близо до провинция Хамгьон-Намдо на източния бряг на Северна Корея на 21 март, предаде БНТ.

"Изпитанията точно оцениха всички тактически и технически характеристики на ядрения безпилотен подводен щурмови апарат, потвърдиха неговата надеждност и доказаха безупречната му способност за нанасяне на смъртоносен удар", съобщи "Гласът на Корея".