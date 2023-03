Турист оцеля по чудо, след като въжето на бънджито му се скъса (Видео)

Турист от Хонконг оцеля по чудо, след като въжето на бънджито му се скъса по време на скок.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват как въжето се къса, докато 39-годишният Майк скача с бънджи. Случката се разиграва в тайландския град Патая, където мъжът е бил на почивка в началото на годината, пише Си Ен Ен.



За късмет на Майк отдолу има езеро и той пада във водата. 39-годишният мъж е невредим, с изключение на няколко синини по тялото.

Мъжът разказа, че не е имал намерение да скача с бънджи, но се е престрашил впоследствие.

"Затворих очи, защото беше много високо. Щях да погледна пак, когато скокът приключи, но изведнъж се озовах във водата. После разбрах, че въжето се е скъсало", каза Майк.

Той успява да изплува на водата, въпреки че краката му са оплетени в част от скъсаното въже.

От увеселителния парк казват, че за първи път се случва подобен инцидент. Те са възстановили парите на туриста за скока и са платили лечението му.