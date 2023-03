Пожарът в Испания е обхванал около 1000 хектара земя (Видео, снимки)

Избухването на голям горски пожар в провинция Кастельон в Източна Испания наложи евакуирането на стотици хора. Той е обхванал около 1000 хектара земя, предаде Асошиейтед прес.

Чимо Пуч – ръководител на област Валенсия, в която се намира провинция Кастельон, заяви пред репортери, че пожарът е избухнал вчера и е обхванал около 1000 хектара земя. Той заяви, че природното бедствие се е разразило твърде рано през пролетта и още от самото начало пламъците са били много буйни. СНИМКА: Ройтерс

Службите за спешна помощ в региона съобщиха, че 600 души в осем града са били евакуирани, включително дом за възрастни хора в Монтан. Пуч добави, че последиците от изменението на климата "са неоспорими, затова перспективата за борба с пожарите трябва да се обсъжда ежегодно". Footage of the wildfire in Villanueva de Viver, Spain. A very active and fast moving fire. 📷 @VOSTcvalenciana #spain #wildfire #fire #bomberos pic.twitter.com/WE4QamUv9P — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 24, 2023

Четири хеликоптера и повече от 600 пожарникари и военнослужещи днес в ранните часове са се опитали да поставят ситуацията под контрол, като испанската армия е изпратила допълнителна подкрепа за овладяване на огъня, пише БТА. 1,500 evacuated as Spain's fire season starts early https://t.co/TlodVu4OHy — TOI World News (@TOIWorld) March 24, 2023

Испанската метеорологична агенция съобщи в Туитър, че неблагоприятните метеорологични условия са благоприятствали за бързото разпространение на пожара, като се има предвид, че е едва началото на годината. Когато е избухнал пожарът температурата е била над 25 градуса по Целзий, а относителната влажност на въздуха е спаднала под 30% след необичайно сухата зима в района. Рискът от пожари днес в Кастельон е определен като "екстремен".